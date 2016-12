Manchester City: lungo stop per Guardiola

Dopo due sconfitte il Manchester City è tornato a vincere, ma Guardiola non può sorridere più di tanto per via dell'infortunio di Gundogan. Il centrocampista tedesco è stato costretto a uscire al 44' della sfida col Watford per un problema al ginocchio destro. In casa Citizens c'è molto pessimismo: "Sono molto triste per Ilkay, perché dovremo fare a meno di lui per lungo tempo. Conosceremo l'esatta entità dell'infortunio quando il medico domani effettuerà i necessari esami, fino a quel momento non abbiamo certezze ma credo che dovrà stare fuori per un po' di tempo".