Manchester City, Jovetic palleggia con un pallone da football americano

17:01 - L'ex giocatore della Fiorentina Stevan Jovetic dà spettacolo mentre si allena in palestra. Ma non per la foga con cui 'attacca' gli attrezzi, quanto per l'abilità mostrata nel palleggiare anche con un pallone da football americano. La forma ovale non aiuta, ma l'attaccante del Manchester City riesce a tenere su il pallone per un bel po'. Il tutto, ovviamente, finisce su Instagram



A video posted by Stevan Jovetic (@stevanj35) on Dec 12, 2014 at 2:38am PST