Manchester City, Guardiola avrà 200 milioni di euro e sogna Suarez

Pep Guardiola sogna in grande. Quando avrà concluso l'esperienza al Bayern, il Manchester City gli darà in mano, per il mercato d'estate, addirittura 200 milioni di euro. L'obiettivo dei Citizens si chiama Champions League e il catalano è considerato l'uomo giusto per raggiungere questo traguardo. E per farlo vuole portare Luis Suarez in Premier League. L'attaccante del Barcellona formerebbe con Aguero una coppia d'attacco straordinaria.