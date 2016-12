Manchester City: Ancelotti supera Guardiola

In due per tre panchine: Carlo Ancelotti e Pep Guardiola tra Manchester City, Chelsea e Bayern Monaco. Dall'Inghilterra arriva l'ultima indiscrezione, riportata dal Daily Star, che vorrebbe l'allenatore di Reggiolo in pole per succedere a Pellegrini ai Citizens. Superato il tecnico spagnolo, ancora indeciso sul suo futuro, che torna in corsa per prendere il posto di Mourinho a Stamford Bridge.