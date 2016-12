Man City, Pellegrini: "Aguero fuori un mese". Ci sarà con la Juve

Manuel Pellegrini, manager del Manchester City, conferma che l'infortunio di Sergio Aguero patito in Nazionale è meno grave del previsto. "Sergio ha un infortunio muscolare serio - ha detto alla vigilia della sfida di Premier contro il Bournemouth - Non penso che sarà in campo prima di un mese". Il Kun dovrebbe rientrare in tempo per la sfida di Torino contro la Juventus in programma mercoledì 25 novembre.