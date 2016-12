Man City, Guardiola: "Con il Barça è una finale"

Il suo City ha ritrovato la vittoria in Premier sabato sul campo del West Bromwich e ora non può permettersi altri passi falsi in Champions per non rischiare una clamorosa eliminazione. "Vincere ci ha aiutato, però la Champions è differente, è una competizione corta: dobbiamo vincere due delle prossime tre partite e ci proveremo".



Di fronte ci sarà un Barcellona che in caso di successo archivierebbe il passaggio alla ottavi. "Non ho mai pensato che non potevamo vincere una partita - ha spiegato Guardiola - Penso sempre che si possa migliorare. Siamo consapevoli delle difficoltà e siamo obbligati a fare una partita quasi perfetta per vincere. Altrimenti dovremo pensare a farlo tra due settimane a Mönchengladbach".



Pep contro Messi e compagni chiede ai suoi ragazzi una gara coraggiosa. "Mi piacerebbe conquistare i tre punti. Dobbiamo essere coraggiosi, per noi è una finale. Continuo a pensare che l'unico modo per battere il Barça sia attaccare. Fondamentalmente perché è quello che mi piace fare. Tutti possono opinare, ma voglio che le mie squadre giochino così. Dobbiamo anche difenderci meglio e sapere dove possiamo o non possiamo perdere la palla".



Alla domanda se le sconfitte con il Barcellona fanno meno male, secca la risposta di Guardiola: "No". Per 90' il suo cuore blaugrana smetterà di battere...