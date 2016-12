Maltempo: Entella-Modena rinviata a data da destinarsi

13:00 - Nella 14esima giornata di Serie B si registra il primo slittamento di una gara. A causa del forte maltempo e dell'alluvione, Entella-Modena è stata rinviata a data da destinarsi. Inizialmente in programma alle 15, il match non si disputerà domenica: troppo alto il rischio di una nuova esondazione del fiume Entella che attraversa la città di Chiavari. Anche la sede del club si è allagata in questi giorni.

Dal presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, arriva un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Non mollare mai - si legge - non trovo un'espressione migliore per descrivere il nostro stato d'animo di chiavaresi, di imprenditori, di sportivi abituati a combattere anche nelle difficoltà più grandi. Il colpo inferto a Chiavari e ai chiavaresi dall'ultima alluvione è di quelli da ko ma conosco la tempra dei miei concittadini e la voglia di rialzarsi è forte in tutti noi". Per l'Entella si tratta della seconda partita rinviata in questo avvio di stagione dopo quella con la Ternana, sempre per colpa del maltempo.