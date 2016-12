Malta-Italia 0-1, Pellé in gol al debutto: espulso Bonucci

07:15 - Vittoria col minimo sforzo per l'Italia di Conte nel terzo impegno del girone di qualificazione a Euro 2015. Gli Azzurri superano Malta 1-0 grazie a Graziano Pellé, in gol al debutto con la Nazionale con un tocco "di rapina" al 23'. Per l'Italia, in undici contro dieci dal 26' per l'espulsione di Mifsud, anche due traverse con lo stesso Pellé e Candreva, e due pali. Al 74' cartellino rosso anche per Bonucci che salterà la Croazia.

LA PARTITA

Quella che esce con i tre punti dallo stadio Ta 'Qali, vicino a La Valletta, è un'Italia che può abbozzare un sorriso. Le vittorie contro la modesta Malta sono diventate sette su sette grazie all'1-0 firmato da Graziano Pellé, ma a conti fatti le notizie positive possono anche concludersi qui. Certo i nove punti in tre partite non sono da buttare via, ma in quanto a prestazione in terra maltese dopo il faticoso 2-1 all'Azerbaigian (travolto dalla Croazia 6-0 ndr) era lecito aspettarsi di più. Contro la nazionale numero 155 nel ranking Fifa, gli Azzurri hanno di fatto giocato cinque minuti, dal 18' al 23' del primo tempo, per poi crogiolarsi dietro al gol di Pellé e all'espulsione di Mifsud, discutibile, al 26'.

I due pali e le altrettante traverse potrebbero far pensare a un dominio incontrastato dell'Italia. Vero in parte. Per Buffon infatti è stata una serata di relativo relax, impegnato solamente in un paio di interventi di ordinaria amministazione. Quello che non ha soddisfatto però è stato il gioco della Nazionale, devastante per cinque minuti, lenta e prevedibile per il tempo restante. La buona prestazione di Pellé come punto di riferimento offensivo, non ha cancellato la partita sottotono di Verratti e Candreva su tutti. Il regista pescarese dopo metà tempo passato nelle grinfie di Schembi e della sua marcatura, non ha alzato il livello di gioco nemmeno quando l'attaccante maltese ha mollato la presa per fare la punta solitaria. L'esterno, invece, non ha ripetuto le prove offerte con la maglia della Lazio non saltando una volta in dribbling il biancorosso Failla.

Senza rifornimenti, quelli buoni sono arrivati da Pasqual nel primo tempo, Pellé e Immobile hanno limitato il loro potenziale offensivo e la partita è scivolata via senza troppi sussulti. La traversa dell'attaccante del Southampton e il palo di Chiellini sono arrivati poco prima del gol vittoria e nel giro di sessanta secondi nei cinque minuti di calcio champagne dell'Italia, mentre la traversa di Candreva è arrivata a inizio ripresa su un tiro-cross del laziale. L'ultimo "legno", il quarto, è toccato a Giovinco, buona la sua prova al momento dell'ingresso in campo, a tempo scaduto in un finale a ritmi blandissimi dopo l'espulsione di Bonucci, anche questa discutibile, per fallo da ultimo uomo a 25 metri dalla porta. Il difensore della Juventus con la Croazia non ci sarà e forse questa a conti fatti è la notizia peggiore della serata.



IL TABELLINO

MALTA-ITALIA 0-1

Malta (3-5-2): Hogg 6; Agius 6,5, Camilleri 6,5, Alex Muscat 6; Paul Fenech 6, Mintoff 6 (27' st Baldacchino 6), Failla 6,5 (48' st Bezzina sv), Briffa 6, Rowen Muscat 6; Mifsud 5,5, Schembri 6 (40' st Cohen sv). A disposizione: Haber, Vella, Grioli, Zach Muscat, Kristensen, R. Fenech, Pisani, Scicluna, Farrugia. All. Ghedin 6,5

Italia (3-5-2): Buffon 6; Darmian 5,5, Bonucci 5, Chiellini 5,5; Candreva 5, Florenzi 5 (14' st Aquilani 5,5), Verratti 5, Marchisio 5,5, Pasqual 6; Pellé 6,5 (31' st Ogbonna sv), Immobile 5,5 (20' st Giovinco 6). A disp: Sirigu, Perin, Ranocchia, De Sciglio, Parolo, Poli, Pirlo, Destro, Zaza. All. Conte 5

Arbitro: Hategan (Romania)

Marcatori: 23' Pellé

Ammoniti: Briffa (M); Darmian (I)

Espulsi: 26' Mifsud (M) per gioco violento, 28' st Bonucci (I) per fallo da ultimo uomo