Malmoe-Juve, allarme campo: spostate le linee laterali e Allegri controlla...

19:57 - E' allarme sulle condizioni del terreno dello Swedbank Stadion di Malmoe, dove mercoledì sera la Juve sarà impegnata in un match importantissimo per il prosieguo dell'avventura in Champions. I bianconeri sono preoccupati per lo stato del manto erboso: non è prevista neve ma il campo è pesante, soprattutto sulle fasce laterali. La Juve ha già allertato la Uefa: vuole evitare quanto successo nel dicembre scorso a Istanbul contro il Galatasaray.

I giocatori della Juve hanno effettuato il sopralluogo sul campo: le condizioni del terreno non sono buone e in settimana erano ancora peggio. In questi giorni la Uefa ha monitorato la situazione e ha chiesto al Malmoe di rizzollare il campo: cosa che è stata fatta solo in parte. Per risolvere la situazione legata alle fasce, il campo è stato ristretto di un metro da una parte e dall'altra. Lo stesso Allegri è sceso in campo e ha contato i passi da una parte all'altra e ha fatto segno con le dita: 68 (misura minima tollerata dalla Uefa). Le misure sono regolamentari. Il più arrabbiato per questa situazione era Pavel Nedved. La bufera di Istanbul, in fondo, resta un incubo. E l'arbitro Proença, che diresse quel Galatasaray-Juve, evoca brutti ricordi.