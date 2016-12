Malmoe, festa grande per Ibra: "Ho organizzato tutto in prima persona"

Questa volta il campo è destinato passare davvero in secondo piano, ma non è questione di memes in giro per il web. Malmoe è pronta a vestirsi a festa per idolatrare ancora di più Zlatan Ibrahimovic, nato e cresciuto nei quartieri della terza città per grandezza di Svezia e capace di trasformarla. Pensi a Malmoe, pensi a Ibra, là dove ha mosso i primi passi da calciatore professionista ormai quasi vent'anni fa. La città, dicevamo, è pronta. Ad attendere il Psg, pardon, Ibra e il Psg c'è tanto fermento e una "Z" gigantesca fatta comparire con giochi di luci sulla Turing Torso, un grattacielo alto 190 metri che spadroneggia in città. Zlatan is back, e chi non riuscirà ad andare allo stadio lo festeggerà in piazza. L'ha affittata l'attaccante del Psg per permettere a tutti di vedere la partita su un maxischermo, ma non solo.



"Ho gestito in prima persona tutto quanto perché volevo sentirmi coinvolto e non uno che usa il suo nome e basta - ha rivelato Ibra a Uefa.com -. E' un mio regalo a Malmoe, ho prenotato la piazza e organizzato i dettagli. La squadra ha uno stadio piccolo per gli standard europei, cinque volte più piccolo di quando ci giocavo io. Ci sarà un maxischermo in piazza e abbiamo preparato qualche sorpresa nello store, offriremo un momento speciale a tutti, gratis. Succederanno un sacco di cose durante la giornata e saranno tutte pensate da me".