Malmoe, Eriksson e Hareide: "Siamo molto fiduciosi, la Juve non ci spaventa"

19:08 - "Siamo molto fiduciosi, nel nostro stadio ci sentiamo più forti e la Juve non ci spaventa. Sarà completamente diverso da Torino". L'attaccante del Malmoe Magnus Eriksson suona la carica alla vigilia della sfida di Champions: gli svedesi ci credono all'aggancio in classifica. "Qui avremo i nostri tifosi e domani sera capiranno cosa significa". "Giocheremo come sappiamo - ha detto il tecnico Hareide - Tevez? Nessun trattamento speciale per nessuno".

"Non partiamo assolutamente battuti - ha detto ancora Hareide - Il nostro campionato è finito da due settimane, ma non siamo preoccupati. La Juve potrebbe avere più ritmo, ma noi ci siamo allenati. Tevez? E' forte ma non ci sarà nessuna marcatura particolare per lui. Se dovessimo studiare una marcatura per ognuna delle stelle juventine, finiremmo per snaturare completamente il nostro gioco".



Il Malmoe non si sente assolutamente eliminato e lavora per centrare la rimonta nelle ultime due gare che potrebbe valere la qualificazione in Europa League. "E' la stagione più importante della mia vita – ha concluso Hareide - E' una favola, soprattutto per il rapporto con i tifosi e il rapporto con il Malmoe".