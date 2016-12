Malesia, infarto in campo: morto David Oniya

Tragedia in Malesia, dove il calciatore nigeriano David Faramola Oniya è morto in seguito a un collasso avvenuto in campo durante l'amichevole tra il T-Team, la squadra del ragazzo, e il Kelantan. Secondo quanto riferito dai media locali, il 30enne difensore si è sentito male tre minuti dopo l'inizio della gara ed è deceduto mezz'ora dopo l'arrivo in ospedale. Syahrizan Mohd Zain, a.d. del T-Team, ha denunciato il fatto che Oniya non sarebbe stato soccorso rapidamente.