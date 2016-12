Maldini torna nel calcio, è proprietario del Miami FC

A sei anni dall'addio, Paolo Maldini è pronto a rientrare nel calcio. Non nel Milan , dove sembrava destinato a un ruolo da direttore tecnico, ma a Miami dove l'ex rossonero ha acquistato il Miami FC . Con una cordata italiana ha lanciato la nuova franchigia della Florida che parteciperà alla Nasl nel 2016. Per Maldini anche un ruolo di selezione staff e giocatori: "Credo in questo progetto e Miami è stata la mia seconda casa per 15 anni".

Un ritorno nella società rossonera dunque è sempre più distante, per l'ex capitano del Milan il futuro è negli Stati Uniti: "Credo fermamente nella crescita del calcio negli USA - ha dichiarato Maldini - e questa è un'opportunità di sviluppare un team di alto livello in una delle città più importanti. Miami è stata la mia seconda casa per 15 anni e non vedo l'ora di spendere sempre più tempo qui e portare il mio entusiasmo per vincere". Co-proprietario di Maldini sarà Riccardo Silva, titolare dell'agenzia MP & Silva licenziataria tra le altre cose dei diritti esteri della Serie A. Sarà Silva il presidente della società.