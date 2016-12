Maldini: "Milan agli stranieri solo se possono investire"

10:20 - Nell'ultimo periodo il nome di Paolo Maldini è stato accostato con sempre maggiore insistenza al futuro del Milan. Con l'eventuale arrivo di Mr. Bee l'ex capitano rossonero potrebbe tornare protagonista nel nuovo organigramma societario. Secondo Maldini, la cessione del club deve però essere vincolata alla liquidità dei nuovi proprietari: "Gli investitori stranieri? Se possono portare certe cifre sicuramente è una buona idea".

Per quanto riguarda un ingresso futuro in società, l'ex numero 3 glissa: "Da 50 anni c'è un membro della famiglia Maldini tesserato nel Milan. Ora c'è mio figlio Christian e speriamo che il futuro sia lui...".

Presente alla partita benefica #matchforExpo organizzata da Javier Zanetti, Maldini non risparmia i complimenti per l'ex capitano dell'Inter: "Passo spesso a San Siro, abito vicino allo stadio. Zanetti è stato un avversario molto duro, un vero esempio per tutti". Non poteva ovviamente mancare, infine, un commento sull'annata disastrosa del Milan di Inzaghi: "C'è poco da dire, i risultati sono questi, è una stagione veramente negativa".



