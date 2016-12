Maldini, il ricordo del calcio: "Semplice e umano"

Un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A. Questo il tributo, dovuto, a Cesare Maldini, scomparso nella notte. Il Milan scenderà in campo con il lutto al braccio. Tutto il mondo del calcio ha voluto ricordare la figura dell'ex ct azzurro, primo calciatore italiano a sollevare la Coppa dei Campioni. " Incarnava alla perfezione lo spirito della federazione ", ha detto Tavecchio. Martedì i funerali.

TAVECCHIO: "INCARNAZIONE PERFETTA DELLO SPIRITO FEDERALE" "Ci ha lasciati un grande uomo ed un protagonista assoluto del nostro calcio. Da giocatore prima e da allenatore poi ha legato in maniera indissolubile il suo nome alla storia del calcio italiano". Così il presidente della Figc Carlo Tavecchio ricorda Cesare Maldini. "Dopo aver alzato al cielo la Coppa dei Campioni, primo italiano a farlo, ha contribuito in panchina, con stile e professionalità esemplari, a crescere numerosi talenti azzurri - aggiunge - incarnando alla perfezione lo spirito ed il ruolo del tecnico federale".

INTER: "GRANDE AVVERSARIO" L'Inter "comunica il proprio cordoglio per la scomparsa di Cesare Maldini, grande avversario da giocatore e da allenatore del Milan e stimato commissario tecnico della nazionale italiana". È questo il messaggio del club nerazzurro. "Al figlio Paolo, alla moglie Marisa e a tutta la famiglia Maldini va l'abbraccio del club nerazzurro".

IL TORINO: "È STATO UN ORGOGLIOSO GIOCATORE GRANATA"Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino esprimono "profondo cordoglio" per la morte di Cesare Maldini e ricordano "un grande uomo e una prestigiosa figura del nostro sport". Per una stagione "orgoglioso giocatore granata", ricorda ancora il club, Maldini chiuse la carriera da calciatore proprio con la maglia del Torino. Nella stagione 1966-1967 disputò 39 partite - 33 di campionato, 3 di Coppa Italia e 3 nelle coppe europee - conquistando un settimo posto in serie A agli ordini di Nereo Rocco.