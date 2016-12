Malagò su Tavecchio: "Non facciamo gli ipocriti, chi lo ha votato sapeva che sarebbe successo"

15:24 - La sospensione, da parte della Uefa, nei confronti del presidente della Figc, Carlo Tavecchio, continua inevitabilmente a fare rumore. L'ultimo a esprimersi sulla questione è stato Giovanni Malagò: "Quelli che hanno votato, malgrado sapessero che questo sarebbe successo, hanno ritenuto che era giusto votare per Tavecchio", ha detto il numero uno del Coni a margine del convegno "Investimento nello sport, investimento anticiclico".

"Evidentemente chi lo ha votato non ha ritenuto che questo potesse essere penalizzante per il prosieguo dell'attività del presidente della Figc" - dichiara Malagò, riferendosi alla frase incriminata che ha portato all'inibizione di Tavecchio - E io, come presidente del Coni, ne devo solo prendere atto. Perché il Coni, lo sottolineo di nuovo, può intervenire solo in casi particolari". Il calcio italiano esce dunque indebolito da questo episodio? "Non penso, credo piuttosto che ci sia un problema di immagine, ma questo lo sanno tutti da un pezzo".

"Ora quello che conta - conclude Malagò - è fare bene le riforme e proseguire in quel percorso annunciato. Noi parliamo del calcio perché è lo sport più popolare, ma impatta su tutte le discipline sportive. Non si può più fare il mestiere del dirigente sportivo come si è fatto per molti anni, magari anche molto bene. Questo te lo impone il contesto storico e l'opinione pubblica".