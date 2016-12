20 gennaio 2016 Malagò: "Sarri? Scuse ok, ma non capisco la giustificazione" Il presidente del Coni: "Non si possono circoscrivere quelle cose a un discorso di campo altrimenti non si finisce mai"

E' arrivata la presa di posizione di Giovanni Malagò sul caso Sarri-Mancini. Il presidente del Coni ha condannato le parole dell'allenatore del Napoli senza, però, infierire: "Ok le scuse, ma se quelle frasi sono state dette non capisco la giustificazione di Sarri, cioè che quelle cose devono rimanere in campo. Sarri è intelligente e sa che non si possono circoscrivere quelle cose a un discorso di campo altrimenti non si finisce mai".

"Mi sembra che si è scusato e spero che presto si diano la mano. E' stato probabilmente un momento, chiaro che quel tipo di spiegazione non può essere condivisa", ha aggiunto il numero uno dello sport italiano.



"Personalmente non lo conosco - conclude - ma come allenatore mi piace moltissimo. La trova la vera novità tecnica oltre a Sassuolo ed Empoli nel nostro campionato".

BERLUSCONI: "MANCINI HA SBAGLIATO"Anche Silvio Berlusconi è intervenuto sulla vicenda dello scontro tra Mancini e Sarri. "Sono cose che possono accadere sul campo, hanno sbagliato a renderle pubbliche", ha detto. Per il numero uno del Milan l'allenatore dell'Inter ha sbagliato a pubblicizzarle: "Penso proprio di sì".