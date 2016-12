Malagò minaccia la Figc: "I fondi possono scendere ancora"

15:56 - Continua il braccio di ferro tra il Coni e la Figc sul taglio dei contributi. "Se lavora e si comporta su certi presupposti, il calcio può recuperare forse tutto o forse più di quello che ha perso, ma se continua a fare certi tipi di scelte politiche, cosa che può fare essendo un ente privato, forse questa cifra magari scende ancora", ha detto il numero uno del Comitato Olimpico alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

"Io non sono un avversario del calcio - ha precisato Malagò -, sono un grande tifoso. Io non ho tagliato niente. Ho semplicemente fatto sì che la commissione riconoscesse che il calcio non fosse più un'isola a parte". "Fin quando non ero al Coni, il calcio aveva una percentuale secca rispetto al finanziamento pubblico - ha concluso il presidente del Coni durante l'audizione alla Camera -. Ora è rientrato in alcuni parametri come le altre federazioni e poi è venuto fuori che il calcio ha avuto dei tagli".