Malagò: "Lotito-Marotta? Grave se la Figc ha usato due pesi"

17:29 - Per permettere a Lotito di querelare il dg dell'Ischia Iodice, la Figc ha concesso una deroga a Lotito permettendogli di violare la causa compromissoria. Cosa che a Marotta, che voleva procedere contro il laziale, non sarebbe stata concessa. "Stiamo verificando - ha commentato il presidente del Coni Malagò -. Se ci sono stati due pesi e due misure non è accettabile. Abbiamo il dovere di capire se partiamo tutti allo stesso modo oppure no".

"I discorso sono due - ha aggiunto Malagò -. O è stato sbagliato il discorso a suo tempo con il dg della Juventus e deve essere dimostrato, oppure non ho capito per quale motivo si sia ritenuto questa volta con Lotito di agire in maniera diversa. Stiamo verificando. Per fortuna possiamo e dobbiamo intervenire sulla giustizia sportiva".