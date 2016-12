Malagò: "Higuain? Polemiche che fanno parte del nostro costume"

Il giorno dopo le 4 giornate di squalifica inflitte a Higuain, Giovanni Malagò interviene sulla questione: "Questo episodio riaccende delle polemiche che fanno parte del nostro costume - spiega il numero 1 del Coni -. Se guardiamo alla storia dei campionati recenti mi sembra che fosse qualche mese che il mondo del calcio non viveva questa grande tensione, anzi quest'anno le cose stanno andando in modo abbastanza tranquillo".

Per quanto riguarda la richiesta di pena avanzata ieri dalla Procura di Cremona contro Antonio Conte, Malagò predica calma: "Già facciamo fatica a commentare la giustizia sportiva, volete che commentiamo anche la giustizia penale? Al momento c'è solo una richiesta di pena, fasciamoci la testa nel momento in cui dovessero esserci problemi. Danno d'immagine per il Chelsea? Il problema ora non esiste, anche in Inghilterra la stampa è particolare".