Malaga, esordio rinviato per Mastour: manca l'ok della Fifa al trasferimento

Bisognerà aspettare il via libera della Fifa per vedere Hachim Mastour con la nuova maglia del Malaga. Come riportano i media spagnoli, la presentazione del fantasista è stata rinviata a causa dell'intensificazione dei controlli Fifa sui tesseramenti di giocatori minorenni. Mastour, 17 anni, è arrivato in prestito biennale dal Milan con diritto di riscatto a 5 milioni ed eventuale clausola di recompra fissata a 6 milioni.