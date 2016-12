Maksimovic salta l'allenamento, Mihajlovic: "Deve chiedere scusa"

"La linea della società nei confronti di Maksimovic sarà dura - ha proseguito Mihajlovic - Domani (oggi, ndr) si allena con gli infortunati e così nei prossimi giorni, due volte al giorno, poi vedremo cosa succederà. Ma prima di tutto deve chiedere scusa". Scuse che non sono arrivate, perché il difensore serbo ha disertato anche la seduta domenicale, al centro "Sisport", dove era stato convocato insieme ai compagni di squadra reduci da infortuni. Secondo indiscrezioni, Maksimovic sarebbe volato in Serbia in attesa degli sviluppi del mercato.



La rottura tra il giocatore e la società, dunque, sembra essersi consumata. A questo punto un'offerta convincente del Napoli (almeno 25 milioni, più probabile qualcosina in più) potrebbe sbloccare l'affare. Gli Azzurri terranno Koulibaly ma la Coppa d'Africa toglierà il difensore dalla disponibilità di Sarri nei mesi clou del campionato. Per questo l'arrivo di un altro difensore titolare è molto importante.



Con la pista Icardi diventata complicatissima e con gli attaccanti in rosa (Milik e Gabbiadini) che segnano a raffica in campionato, De Laurentiis può dirottare il 'tesoretto' Higuain verso altri fronti. Giuntoli ha praticamente chiuso per il centrocampista della Dinamo Zagabria Marko Rog (21) che dovrebbe arrivare al Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Ma in attesa dei preliminari Champions, i croati prendono tempo per limare le ultime cifre. Resta ancora viva, in casa azzurra, l'ipotesi De Sciglio. Per il momento si tratta di una trattativa in fase embroniale ma il Napoli ha intenzione di investire i fondi a disposizione.