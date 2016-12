Mainz, infortunio shock per Elkin Soto

Il Mainz è sotto shock per l'infortunio di Elkin Soto durante il match contro l'Amburgo. Il ginocchio del centrocampista colombiano si è piegato in maniera innaturale dopo lo scontro con Van der Vaart, rompendosi e facendogli sicuramente terminare anzitempo la stagione. Per il 34enne, la solidarietà del club con il ds Heidel che gli ha proposto un rinnovo per regalargli una speranza per il finale di carriera.