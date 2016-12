Maicon: "Roma, è ora di vincere"

Reduce da un finale di stagione (lo scorso) tormentato dagli infortuni, Maicon non vede l'ora di ripartire: "Il mio primo obiettivo è stare bene fisicamente, poi alzare trofei perché una squadra come la Roma non può stare così tanto tempo senza alzare niente". Il brasiliano mette in guardia i giallorossi: "Conosciamo la forza della Juve e altre squadre italiane stanno facendo un mercato importante. Sarà un campionato più difficile degli ultimi anni".

Sabato la Roma affronterà il Real Madrid a Melbourne: "I blancos stanno cambiando tanto ma la qualità dei giocatori non si discute - dice il brasiliano a Roma Tv -. E' una squadra forte e due anni fa ha vinto la decima Champions. Sono dei giocatori fortissimi e faranno una grande stagione in Liga e daranno tanto fastidio in queste partite. Noi stiamo lavorando bene ma la qualità del Real non si discute mai".



Poi, il 21 luglio, la banda di Garcia sfiderà in amichevole il City, ex squadra di Maicon: "Sarà importante per me, ho avuto tanti infortuni là ma li ringrazio perché mi hanno accolto bene e auguro a loro una grandissima stagione".