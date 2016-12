Magnini: "Sono tifoso dell'Inter. E di Totti"

17:12 - Intervistato da Insideroma.com, Filippo Magnini rivela la sua passione per il calcio: tifoso dell'Inter sì, ma tifoso speciale di Francesco Totti.

"Si sono sempre stato appassionato di calcio e da giovanissimo volevo solo giocare a pallone. Ora continuo a seguirlo ma non in modo cosi intenso come prima, la mia squadra del cuore comunque rimane l’Inter".

Magnini però non nasconde la propria ammirazione per Francesco Totti : "Si sprecherebbero gli aggettivi per chi nonostante l’età e il cambiamento nel modo di giocare a calcio degli ultimi anni è riuscito a mantenere un livello di qualità e professionalità altissima. Totti non è solo una bandiera della Roma, ma del calcio italiano, indipendentemente dal tifo".