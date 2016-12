Maglietta Real Madrid: via il fucsia, ecco il grigio

14:58 - Dopo la rivoluzione in casa Barcellona, cambio importante anche per le magliette del Real Madrid: se la divisa "blanca" è intoccabile, addio al fucsia della maglia da trasferta attuale, sostituita dal grigio con gli inserti della Adidas (le celebri 3 righe) giallo fluo. Secondo camisetasdejugadore.com inoltre cambierà anche la terza divisa: via quella nera con il dragone, ecco la divisa blu scuro con dettagli azzurri.