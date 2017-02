Madrid, Maradona interrogato dalla polizia per aggressione

Non è iniziata bene e sta proseguendo altrettanto la trasferta di Diego Maradona a Madrid. Dopo aver preso a male parole un giornatlista, l'argentino sarebbe stato sottoposto a interrogatorio da parte della polizia nell'Hotel Mirasierra Suites per la presunta aggressione alla compagna Rocio nella loro stanza. Lo riferisce la radio Cadena Ser, secondo cui sarebbe stato il direttore dell'hotel a chiamare gli agenti.

Secondo quanto scrive As, la polizia è arrivata sul posto per interrogare Maradona. La donna, oggetto della presunta aggressione, al momento non ha voluto essere visitata dai medici e non ha presentato denuncia. Il "Pibe de Oro" si trova nella capitale spagnola per assistere questa sera alla partita di Champions League fra Real Madrid e Napoli, ospite del presidente azzurro Aurelio de Laurentiis.