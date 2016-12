Maccarone, un sorso di birra dopo il gol

Big Mac e Coca Cola? No, meglio accompagnare l'hamburger con un bicchiere di birra. Scherzi a parte, ecco la nuova esultanza di Massimo Maccarone. L'attaccante dell'Empoli, soprannominato come il celebre panino della nota catena di fast food, dopo il gol al Bologna ha fatto una corsa a bordo campo per dissetarsi. Niente sali minerali, ma un buon sorso di birra. Ora c'è da scommetere su chi festeggerà con del vino rosso...