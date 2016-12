Lutto in casa Milan: morto Angelo Anquilletti

20:41 - Milan in lutto: dopo una lunga e debilitante malattia, si è spento all'età di 71 anni Angelo Anquilletti, per i tifosi milanisti semplicemente "l'Anguilla rossonera". In undici anni di Milan, dal 1966 al 1977, l'ex difensore vinse tutto: 1 Scudetto, 1 Coppa dei Campioni, 1 Intercontinentale, 2 Coppa delle Coppe e 4 Coppa Italia totalizzando 418 presenze in gare ufficiali. La società rossonera ha omaggiato l'ex campione sul sito ufficiale.