Lutto in casa Beckenbauer, morto il figlio Stephan

Lutto per Franz Beckenbauer: il figlio Stephan, malato da tempo, non ce l'ha fatta ed è morto. Primogenito del "Kaiser", aveva 46 anni e lascia moglie e tre figli. Tentò la carriera sportiva ma soffrì molto il paragone col padre: "Era troppo bravo - aveva raccontato - e non sono riuscito a tenere testa a quei paragoni". Anche il Bayern Monaco, del quale aveva allenato le giovanili, lo ha ricordato sul sito.