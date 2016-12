Lunedì 9 maggio Platini può tornare a capo dell'Uefa

Il Tas, Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, renderà nota la sua decisione sul ricorso presentato da Michel Platini lunedì 9 maggio alle 11. Il francese, attualmente sospeso dalla carica di presidente della Uefa, ha presentato appello contro la squalifica di sei anni che gli è stata inflitta dalla Fifa.

Lo scorso 21 dicembre Platini è stato sospeso per otto anni, insieme all'ex presidente Fifa Joseph Blatter, nell'ambito dell'inchiesta su un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri versato nel 2011 al francese dalla Fifa per un lavoro svolto un decennio fa. Sentenza poi ridotta a sei anni dalla Commissione d'appello della Fifa a febbraio.

I legali di Platini, in sede di appello al Tas, hanno chiesto l'assoluzione.