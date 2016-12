Lumezzane, Pini cambia vita: "Basta calcio, meglio il lavoro in fabbrica"

21:58 - Dal calcio alla fabbrica, perché "può garantire maggiori sicurezze economiche". E' la scelta di Michele Pini, 28enne originario di Cignano, che ha appunto deciso di abbandonare il Lumezzane, squadra di Lega Pro in cui militava, per non perdere l'occasione di un lavoro fisso. "Avevo anche pensato di finire la stagione - ha detto -, ma rischiavo di perdere il posto e non immaginate neanche che coda c'è oggi per un contratto di lavoro".

Se il sogno di ogni bambino e ragazzo che tira calci ad un pallone, è quello di vestire un giorno una maglia da professionista, la notizia dell'abbandono di Pini conferma che il mondo del calcio visto dall'interno non è sempre rose e fiori. Da lunedì prossimo non si presenterà più alle sedute di allenamento con i compagni, per iniziare la sua nuova avventura in una fabbrica di Manerbio, che si occupa stampi in alluminio per la termoformatura.



"Da fuori la gente crede che un giocatore prenda chissà cosa - racconta -, invece non è così" . Con il suo nuovo contratto da operatore meccanico, infatti, Pini guadagnerà esattamente la stessa cifra che portava a casa come calciatore, vale a dire circa 2mila euro al mese. Quel che cambierà, piuttosto, sono le prospettive: tra poco diventerà padre e ha cercato per questo un lavoro che gli potesse dare maggiore garanzie rispetto al contratto da calciatore, in scadenza il prossimo 30 giugno.



Una scelta di vita consapevole quindi, per un calciatore che era arrivato a valere, secondo Transefermark.it, intorno ai 175mila euro ed era ormai diventato da anni una bandiera del Lumezzane.