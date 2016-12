Luiz Adriano: "Non vedo l'ora di iniziare"

Luiz Adriano parla già da giocatore del Milan. "Sono molto felice di poter vestire la maglia rossonera. E' un club con grande storia e tradizione , è un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di arrivare a Milano e allenarmi con i miei nuovi compagni. Quando penso al Milan, mi vengono in mente i grandi brasiliani che hanno giocato qui: Kakà, Ronaldo, Ronaldinho e Pato . E anche giocatori come Maldini e Seedorf", ha spiegato a Globoesporte.

Tutti giocatori importanti nella storia del club di via Aldo Rossi: "Sì, loro qui l'hanno fatta". E' atteso tra pochi giorni in ritiro: "Sto attendendo il mio permesso di lavoro e il mio visto per la Cina, in modo da poter prendere parte al tour di preseason. Sto seguendo la scheda di esercizi che il Milan mi ha mandato e sarò ben preparato e pronto a lavorare quando arriverò a Milano".