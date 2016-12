Luis Suarez: "Trattato da criminale dopo il morso a Chiellini"

15:01 - A tre settimane dal rientro in campo, si torna a parlare del morso di Luis Suarez a Giorgio Chiellini. Lo fa il quotidiano catalano Sport, che anticipa un estratto de 'La mia vita', autobiografia del Pistolero. "Mi hanno trattato come un criminale - ha scritto Suarez - Ho dovuto firmare il contratto quasi clandestinamente, se ci fosse stata una clausola 'morso' l'avrei firmato ugualmente. Ho fatto un errore, è stata colpa mia".

"Mordere spaventa un sacco di gente - ha scritto ancora Suarez - ma è relativamente innocuo o almeno lo è stato negli incidenti in cui sono stato coinvolto". L'ex Liverpool ha svelato un retroscena di mercato: "Gerrard mi ha convinto a non firmare per l'Arsenal: aveva ragione, sarebbe stato un errore". Particolare, invece, il suo primo giorno di allenamento al Barcellona. "Bene, lo hanno finalmente tirato fuori da Guantanamo per essere con noi in allenamento" è stata l'accoglienza di Luis Enrique. "Io ho cercato di non arrossire" ha confessato Suarez che ha dedicato diversi paragrafi anche alla considerazione che si ha, dall'esterno, di lui: "Le persone parlano di me come se fossi un giocatore problematico ma dovrebbero parlare con i miei colleghi e cercare di trovarne uno solo che la pensa così".



"Dopo la sospensione della Fifa - si legge ancora nell'autobiografia di Suarez - ho dovuto pianificare tutto per evitare che i paparazzi pubblicassero foto che in qualche modo mi legavano al calcio. Avevo pronte tre automobili diverse per ogni uscita ma mi capitava di viaggiare nascosto nell'auto dei miei suoceri".