Luis Enrique vuole il Triplete: "Prima l'Athletic, poi la Juve"

Alla vigilia della finale di Coppa del Re , Luis Enrique non vuol sentir parlare dell'ultimo atto della Champions League . "Ho solamente una finale in testa e non penso che alla Coppa del Re ", ha spiegato il tecnico del Barcellona, che per centrare il Triplete dovrà battere prima l'Athletic Bilbao e poi vedersela con la Juve a Berlino. " Conosco la Juve, ma ci lavoreremo da lunedì ", ha aggiunto, precisando che Suarez è recuperato .

Col big match di Berlino sullo sfondo, il tecnico blaugrana prova dunque a tenere alta la tensione in vista della gara al Camp Nou con l'Athletic Bilbao. "Abbiamo moltissima voglia di vincere questa coppa - ha precisato Lucho -. Non mi piace fare una classifica degli obbiettivi in questo momento. Sono occasioni che capitano ed è difficile che si ripetano". "Ci troviamo di fronte alla parte migliore della stagione: abbiamo soltanto gli ultimi due passi da fare - ha proseguito -. Speriamo di iniziare da sabato...".



Gli fanno eco Andres Iniesta e Sergi Busquets. "Abbiamo sensazioni positive. Sappiamo che siamo vicini a qualcosa di importante - ha detto Iniesta -. Sappiamo che sarà difficile, l'Athletic è una grande squadra ma siamo pronti, siamo nelle migliori condizioni possibili e siamo felici di essere qui in finale". "Il Barcellona sicuramente parte sempre favorito ma non sottovaluteremo il Bilbao - ha aggiunto Busquets -. La nostra squadra finora è stata perfetta e vuole regalarsi una stagione storica".



E la Juve? Ai bianconeri il tecnico del Barcellona riserva solo poche parole: "Conosco la Juventus e avremo tempo la prossima settimana per spiegare ai giocatori quello che vogliamo trasmettere loro". Tradotto: no comment. L'unica notizia in chiave Champions arriva così dalla formazione che scenderà in campo in Coppa del Rey. I blaugrana recuperano Suarez: "Si è allenato tutta la settimana ed è disponibile".