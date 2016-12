Luis Enrique: "Spero che la Roma vinca lo scudetto"

Alla vigilia del Trofeo Gamper contro la Roma, Luis Enrique ha ricordato la sua stagione in giallorosso: "A Roma ho avuto un'esperienza unica. Passare da lì mi ha reso un allenatore migliore in tutto. E' stato un anno difficile, di ricambio totale. Conservo un ottimo ricordo, è stata una stagione molto positivo per me". E sul campionato, Lucho ha aggiunto: "Ha molte possibilità in serie A, credo che possa vincere lo scudetto , lo spero".

Non sarà facile vincere il campionato: "La Juventus ha fatto un buon mercato, e anche Milan, Inter e Lazio possono entrare nella lotta per il titolo. Se sarà un campionato aperto, sarà più interessante". Parlando del Trofeo Gamper, Luis Enrique ha avvisato che gli 11 del Barcellona non saranno quelli che si giocheranno la Supercoppa Europea contro il Siviglia. "Sono più interessato a distribuire minuti, più del risultato mi preoccupa la condizione fisica dei giocatori. Ovviamente non ci piace perdere, cercheremo di vincere, ma le nostre priorità sono altre cose. Neymar e Messi? Sono tornati con una base fisica molto buona, sono coscienti di quello che ci giochiamo tra una settimana, e domani potranno scendere in campo per alcuni minuti".