Luis Enrique: "Lascio il Barcellona a fine stagione"

L'addio era nell'aria, ma ora Luis Enrique è uscito allo scoperto: a fine stagione lascerà la panchina del Barcellona. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore spagnolo dopo la vittoria netta, 6-1, contro lo Sporting Gijon. Prima l'ha comunicato ai suoi giocatori, poi alla stampa: "Ho deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. È la mia scelta definitiva. Ringrazio il club per la fiducia, sono stati tre anni indimenticabili".