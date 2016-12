Lucho: "Che fatica, ma ne è valsa la pena"

Soddisfazione per Luis Enrique dopo la vittoria sul Siviglia: "Non è mai facile vincere sempre dei titoli e la gara con il Siviglia lo dimostra. Tutti ci danno sempre favoriti, ma non è mai facile. Comunque la fatica di questa finale vale la gioia provata, ne è valsa la pena. Abbiamo vinto con grande fatica". E sulla squadra catalana, Lucho ha concluso: "I giocatori sono meravigliosi, non è facile vincere quanto loro".