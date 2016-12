Lucarelli: "Poca fiducia in Manenti. La messa in mora..."

19:36 - Parma, un'altra giornata di tensioni. Con una scadenza: domani, martedì, Manenti, il sindaco Pizzarotti e i giudici del Tribunale fallimentare si incontrano alla disperata ricerca di una soluzione. Ci sarà? Capitan Lucareli dice: "Ne dubito: La fiducia in Manenti è poca". E attacca Tavecchio. Il presidente ha fatto sapere: "Io non mollo. Non porto i libri in Tribunale". Il rischio della messa in mora riaffiora.





ORE 18:30 LUCARELLI: "POCA FIDUCIA IN MANENTI"

Durissimo il capitano Lucarelli, dopo l'allenamento.

"Non ho novità, se non quella che dovrebbe essere confermato l'incontro di domani tra il sindaco Pizzarotti e il presidente Manenti. Se ci sarò anch'io? Al momento no, non sono stato invitato. Io preferirei venisse lui qua: è che, dopo l'ultima volta che l'abbiamo visto, dubito che voglia nuovamente parlare con la squadra. Mi auguro che tiri fuori il coniglio dal cilindro, perché può salvare il Parma, ma ne dubito".

"La messa in mora? Stiamo valutando, può darsi anche che parta. Ormai serve a poco, ma è una tutela in più. Fallimento? Se abbiamo una possibilità di non far fallire la società, dobbiamo cavalcarla in tutti modi, con o senza Manenti. In questo momento abbiamo poca fiducia in lui, sono arrivate solo parole".

"L'aiuto di Lega e Figc? E' inutile che ci accompagnino fino alla fine del campionato e poi ci lascino fallire a giugno. Vogliamo una mano, facciamo parte della Lega anche noi. Spero che le altre società abbiano a cuore le sorti del Parma. Tavecchio dice che si gioca? Tavecchio si prende responsabilità non sue. Deve cercare di fare al meglio il suo lavoro, cosa che fino ad ora non ha fatto. Non è lui che decide se si gioca o no".



15:16 MALAGO': "BRUTTA FIGURA MA NON FARO' SCONTI"

"Il Coni non ha poteri legislativi ma l'ho detto a più riprese: vigilerò dalla mattina alla sera pur non potendo entrare in competenze che non mi spettano. Siate certi che sconti non ne farò". Parola del presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando i guai del Parma. "Il calcio ha dalla sua la forza di una popolarità enorme - ha proseguito - però sta perdendo sicuramente credibilità per tutta una serie di fatti che hanno caratterizzato gli ultimi tempi. Se uno ha una dote ma vive di rendita, prima o poi si mangia tutto ciò che ha. Se non si rendono conto di ciò prima o poi arriveranno dei momenti bui". Sul caso specifico del rischio di fallimento del Parma ha poi aggiunto: "E' una situazione che lascia basiti ogni giorno di più. Stiamo cercando di metterci una pezza. Speriamo solo che non si registrino altre situazione di questo tipo. Purtroppo la brutta figura a livello internazionale resta". 14:30 E INTANTO LA SQUADRA SI ALLENA

Donadoni e i giocatori si allenano, a Collecchio. Dopo il tempestoso fine settimana, il tecnico e i giocatori sono al lavoro, a porte chiuse, onde evitare qualunque cosa in un momento così delicato. L'allenamento è cominciato alle 14,30.

14:20 MANENTI: "DOMANI CI SONO. IO NON MOLLO"

Intervistato da Radio Parma, il presidente Manenti dice: "Domani incontrerò il sindaco, lo confermo. Non mollo il Parma e anzi: in questo momento sto lavorando proprio per il futuro del club". E poi: "Portare i libri in Tribunale? A dire la verità, stiamo lavorando per il contrario. Non si è giocato? Noi avevamo scrito al prefetto, venerdì alle 17,30, dicendo che si poteva giocare a porte aperte...".

12:55 PIZZAROTTI: "TOCCA A MANENTI. CE LA FA O NO?"

Dopo un incontro in Tribunale, il sindaco di Parma, Pizzarotti, ha detto: "Ringraziamo il Tribunale per averci ricevuto, ma bisogna seguire la situazione giorno per giorno. L'incontro più importante sarà domani con Manenti, a cui chiederemo di avere delle sicurezze, e lui dovrà fare le sue valutazioni. Se non è in grado di andare avanti che si faccia da parte. La palla è in mano a Manenti, che deve trovare soluzioni economiche oppure deve fare dei passi rispetto al Tribunale per poi sviluppare il futuro. E' lui che deve prendere in mano la situazione, lo invito a farlo, auspico a nome di tutti che sia così. Se non si presenterà? Essendo una società privata, noi richiederemo un altro incontro, ma non potremo fare altro".

11:50 DOMANI VERTICE MANENTI-PIZZAROTTI

Il presidente del Parma, Manenti, è atteso domani di rientro dalla lunga trasferta in Slovenia. E' stato fissato un incontro col sindaco Pizzarotti per un vertice che vedrà coinvolti i giudici del Tribunale fallimentare, nonché -si presume- esponenti di Lega e Federcalcio.

10:53 UFFICIALI GIUDIZIARI NELLA SEDE DEL PARMA

Questa mattina sono ritornati a Collecchio nella sede del Parma Fc gli ufficiali giudiziari. I tecnici del tribunale hanno completato le procedure di pignoramento che avevano portato nei giorni scorsi al sequestro di alcuni mezzi, compresa l'auto in dotazione allo staff medico. Questa volta sono state sequestrate attrezzature medicali di servizio alla palestra della prima squadra. I macchinari, per circa 500mila euro, sono stati caricati su un furgone e portati all'esterno della struttura.



10:51 LUCARELLI: "A GENOVA ANCHE IN MACCHINA PUR DI GIOCARE"

''Con un po' più di interesse la situazione si poteva evitare, ora sono in campo Lega e Figc ma ormai mi sembra troppo tardi''. Ne e' convinto il capitano del Parma Alessandro Lucarelli che ha assicurato la disponibilità della sua squadra a giocare le prossime partite del campionato: ''Siamo disponibili a giocare ma vogliamo sentirci tutelati, vogliamo che ci sia rispetto per il Parma e non solo perché il campionato resti regolare. Siamo disposti a pagare la trasferta noi pur di giocare a Marassi. Se non ci sarà il pullman a portarci, ci organizzeremo con 5-6 macchine. Potevamo giocare anche domenica a porte aperte davanti ai nostri tifosi''. ''Il fatto di non giocare ieri mi ha fatto star male - aggiunge Lucarelli ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - e soprattutto le motivazioni per cui non abbiamo giocato. Quando c'èstata la scadenza di novembre e non sono stati pagati gli stipendi abbiamo capito della gravità della situazione, le responsabilità vanno ricercate su chi gestiva la società e chi ha permesso che si arrivasse a questo punto. L'esclusione dall'Europa League sarebbe dovuta servire da campanello di allarme. Ci sembra di essere in un film, ne abbiamo viste di tutti i colori, con quattro presidenti e alla situazione di oggi mi sembra che l'unica soluzione possibile sembra il fallimento. Anche Manenti sta perdendo quella credibilità che la squadra gli aveva dato. Personalmente per ripartire sono disposto anche a giocare in Serie D, do la mia piena disponibilità".