Luca Toni, professione bomber: 300 di questi gol

18:56 - Era uno dei suoi grandi obiettivi prima di appendere le scarpe al chiodo ed è riuscito a centrarlo, regalandosi con una decina di giorni di anticipo uno splendido dono di Natale. A 37 anni Luca Toni ha tagliato il traguardo dei 300 gol da professionista: una favola cominciata 20 anni fa in C1 con la maglia del Modena e che ha avuto il suo apice nel 2006 con la vittoria nel Mondiale di Germania.

Sono passati due decenni dalla prima rete da professionista: Toni giocava nel Modena in C1, quella che ora si chiama Lega Pro, a due passi da casa, da Pavullo nel Frignano. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora e probabilmente mai avrebbe immaginato di fare il giro del mondo in questi ultimi 20 anni.



Soprattutto difficilmente avrebbe immaginato di segnare così tanto e con tutte la maglie che ha indossato: Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina (due volte), Bayern Monaco, Roma, Genoa, Juventus, Al Nasr e Verona le tappe della sua incredibile carriera.



Il punto più alto senza dubbio la conquista del Mondiale in Germania del 2006, mentre a livello di club è indimenticabile la stagione 2007-2008 con il Bayern Monaco, con cui vinse campionato, coppa di Germania e supercoppa di Lega.



Forza di volontà e grande umiltà: queste le sue grandi caratteristiche che su un campo di gioco gli hanno permesso di diventare un attaccante completo e in grado di segnare in tutti i modi, anche se il colpo di testa rimane il suo marchio di fabbrica.

LA LETTERA DI DELLA VALLE

"Caro Luca, 300 gol, tanti successi nella tua carriera che ha raggiunto l'apice con la conquista della Coppa del Mondo nel 2006: sono orgoglioso che una parte importante della tua storia sia passata attraverso la Fiorentina". Comincia così la lettera aperta scritta da Andrea Della Valle a Luca Toni e diramata attraverso il sito ufficiale del club viola che rende omaggio all'attaccante, pubblicando anche alcune sue foto con la maglia della Fiorentina, che ha vestito per tre stagioni intervallate da alcuni anni e mentre mostra la Scarpa d'oro vinta proprio a Firenze nella stagione 2005-06. "Con noi sei stato capocannoniere, hai conquistato la Scarpa d'oro , hai contribuito a tante vittorie e le tue giocate a Firenze le ricordiamo ancora oggi - prosegue il patron della Fiorentina - D'altronde quando ci sono l'entusiasmo e la passione come quelli che continui a dimostrare, ogni traguardo diventa possibile. Da parte mia e di tutta la famiglia della Fiorentina tanti complimenti e un grande abbraccio".