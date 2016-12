Lotta salvezza: Palermo la più in difficoltà

Verona quasi in B, Palermo in difficoltà (da tempo), Carpi e Frosinone che non mollano. E l'Udinese che scherza col fuoco, rischiando di venire inghiottito dalla lotta per non retrocedere. È questo il quadro della parte bassa della classifica. Andiamo a vedere gli incroci da qui alla fine del campionato.

LA LOTTA SALVEZZALa sconfitta del Verona con il Frosinone ha praticamente decretato la retrocessione in Serie B del Verona: manca la matematica, ma la squadra di Delneri pare ormai rassegnata. Chi si gioca tutto in queste ultime cinque sfide sono Carpi, Frosinone e Palermo. I rosanero non vincono dal 24 gennaio e hanno raccolto solo 4 punti nelle ultime 12 partite. Ballardini, dopo la batosta con la Juve, deve chiedere ai suoi la partita della vita contro l'Atalanta nel prossimo turno: uscire dal Barbera senza vittoria sarebbe mortifero. Quello infrasettimanale sarà un turno delicato per il Carpi, ospite del Milan. Nel prossimo weekend il match che vale la A tra Frosinone e Palermo al Matusa. Se è vero che l'Udinese non ha due turni agevoli (Fiorentina e Inter) è anche vero che da mesi si parla del fatto che solo una tra Carpi, Frosinone e Palermo si salverà. Ma i friulani potrebbero essere risucchiati. Non ha un calendario facile la squadra di Stellone, impegnata a Milano e poi a Napoli all'ultima di campionato. Quando si incroceranno Palermo-Verona e Udinese-Carpi. La lotta è aperta, mentre Atalanta e Bologna non vedono l'ora di chiudere il discorso salvezza al più presto.



La classifica: Udinese 35, Carpi 31, Frosinone 30, Palermo 28, Verona 22

UDINESE CARPI FROSINONE PALERMO VERONA 34ª Fiorentina MILAN CHIEVO

Atalanta EMPOLI 35ª INTER Empoli Palermo FROSINONE Milan 36ª Torino JUVENTUS MILAN Sampdoria SASSUOLO 37ª ATALANTA Lazio Sassuolo FIORENTINA Juventus 38ª Carpi UDINESE NAPOLI Verona PALERMO

in MAIUSCOLO le gare in trasferta