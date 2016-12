Lotta salvezza: Frosinone disperato, rischia anche l'Udinese

Ride solo Ballardini: nell'incandescente lotta per non retrocedere il Frosinone - dopo aver accarezzato il sogno dell'impresa a San Siro - si vede ricacciato a 31 punti, a quattro lunghezze da Carpi e Palermo, appaiate a quota 35. Quattro squadre per due posti . Chi trema e non può più scherzare col fuoco è l'Udinese, che dopo la batosta casalinga con il Torino non ha ancora raggiunto la quota salvezza. Analizzando il calendario, sulla carta l'impresa salvezza, per il Frosinone, è quasi proibitiva. Ai bianconeri invece basterà una vittoria, contro Atalanta o Carpi, all'ultima in casa, in quello che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio scontro salvezza. Positivo il trend del Palermo, che però, se finisse a pari punti col Carpi, finirebbe in B. Questo perché in Serie A valgono gli scontri diretti, e quelli tra rosanero e modenesi sono in parità, e quindi si andrà a vedere la differenza reti, al momento molto a favore del Carpi (-19, quella del Palermo è -28).

I PROSSIMI IMPEGNI E CHI È IN VANTAGGIO IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI



Tra queste quattro squadre se ne salveranno due





UDINESE (38 p.)

CARPI (35 p.)

PALERMO (35 p.)

FROSINONE (31 p.) 37ª ATALANTA Lazio FIORENTINA Sassuolo 38ª Carpi UDINESE Verona NAPOLI

in caso di ipotetico pareggio in classifica

in MAIUSCOLO le gare in trasfertaLa Serie A, in caso di parità di punti, per la formulazione della classifica finale e l'attribuzione dei titoli sportivi (scudetto, qualificazione Champions, Uefa e retrocessioni) utilizza i seguenti criteri:- punti negli scontri diretti- differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità)- differenza reti generale- maggior numero di reti segnate in generale- sorteggioEcco quindi al momento,, chi la spunterebbe.Alla 38.a di campionato alla Dacia Arena si gioca Udinese-Carpi. All'andata, a Modena, successo per 2-1 degli emiliani.L'Udinese deve guardarsi dal possibile ritorno del Palermo. Perché negli scontri diretti i rosanero hanno battuto i friulani sia all'andata che al ritorno. (1-0 e 4-1).Due pareggi (2-2 e 1-1): in caso di arrivo a parità tra Carpi e Palermo si guarderà la differenza reti generale (Carpi a -19, Palermo a -28).2-1 per il Carpi e 2-1 per il Frosinone: in caso di arrivo a parità tra Carpi e Frosinone si guarderà la differenza reti generale (Carpi a -19, Frosinone a -36).Il Palermo ha battuto il Frosinone sia all'andata che al ritorno: in caso di arrivo a pari punti sarebbe quindi in vantaggio.