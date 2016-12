Lotito: "Non faccio pressioni e non comando, ma il sistema sta saltando"

21:04 - E dopo le rivelazioni di Repubblica, a proposito della telefonata Lotito-Iodice, ecco le reazioni che a valanga, intorno a mezzogiorno, sono cominciate ad arrivare da ogni parte. Da Lotito agli altri dirigenti del calcio italiano, dal sindaco di Carpi ad altre personalità delle istituzioni. Soprattutto Lotito, al centro di tutte le attenzioni in Lega, a Milano.

LOTITO: "VI SPIEGO TUTTO"

"Non ho fatto pressioni, ho solo spiegato un programma. Il sistema sta saltando è un dato incontrovertibile. Vogliono strumentalizzare solo per fini personali. Quello che vorrei io è un sistema trasparente". Così il presidente della Lazio Lotito commenta la telefonata fatta al dg dell'Ischia Iodice che l'ha registrata e data a Repubblica.

E su Iodice: "Sapevo che avrebbe fatto questa scelta. Non voglio parlare di Iodice ma leggete il curriculum di questa persona e vedete", dice Claudio Lotito riguardo alla telefonata fatta al dg dell'Ischia Pino Iodice e riportata da Repubblica. "Ho detto che Beretta conta zero perché è organo di garanzia, la decisione spetta ai presidenti".

E poi. "Chi fa questa cosa ha un fine. Mi vede preoccupato? No non lo sono. Sto cercando di scardinare un sistema conservativo. Non ho detto che in Lega comando io. Non comando niente. C'e' un programma che ci siamo dati".

Poi un'altra stoccata del presidente della Lazio Claudio Lotito a Pino Iodice: "Porta pure sfiga le squadre con cui ha lavorato, Pro Patria, Nocerina e Taranto sono tutte fallite. Con lui ci vedremo in altre sedi. Il problema è che ci sono persone che vogliono impossessarsi della Lega. Mentre io lavoro quasi gratis - ha aggiunto Lotito all'ingresso della Lega-. Mia moglie mi dice: Ma chi te lo fa fare? Ti sputano anche addosso. La vita è un set di un film. C'è chi sceglie di fare la comparsa e chi il protagonista. A me le cariche non interessano".

"Non ce l'ho con Carpi e Frosinone, il mio è ragionamento di sistema. Ne deve salire una direttamente e le altre fare spareggio". Il Presidente della Lazio Claudio Lotito chiarisce il senso delle sue dichiarazioni sulla promozione di squadre come Carpi, Frosinone, Latina, nella telefonata registrata dal dg dell'Ischia Pino Iodice. "Negli ultimi 4 anni -ha detto Lotito- la Serie A ha perso in qualità. Perché stanno salendo squadre dai dilettanti fino alla A. Se continuiamo così ci saranno sei, sette squadre con 500,1000 o 2000 spettatori. Poi mi dici a quanto vendo i diritti tv all'estero? Secondo me zero. Il sistema non regge più club senza appeal mediatico".



IL SINDACO DI CARPI: "PAROLE INSENSATE"

"Le frasi di Lotito possono avere una logica economica, ma non hanno senso per lo sport e non danno una visione edificante di quello italiano". E' ferito Alberto Bellelli, giovane sindaco di Carpi, dalle parole del presidente della Lazio e consigliere della Figc Claudio Lotito, perché ferita è tutta la sua comunità, tutta la bassa modenese, che del calcio, con la travolgente ascesa del Carpi verso la serie A, ha fatto uno dei simboli della ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito l'area nel 2012.

ABODI: "LOTITO SU UN ALTRO PIANETA"

''Cosa ho detto a Lotito? 'Semplicemente' che vive su un altro pianeta''. E' la posizione di Andrea Abodi, presidente della Lega di B, sulla telefonata 'registrata' di Lotito nella quale il presidente Lazio parla dei problemi economici che deriverebbero dalla promozione del Carpi in serie A. A un follower che gli chiede se è sempre convinto della sua scelta di appoggiare Tavecchio e Lotito, Abodi replica: ''Pensavo di contribuire a dare risposte positive, buone soluzione e una immagine diversa ... molto diversa''.

LA REGIONE EMILIA: "PAROLE IMBARAZZANTI E GRAVI"

"Le affermazioni di Lotito sarebbero imbarazzanti, se non fossero gravissime". E' il commento, affidato a Twitter, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in merito alle parole di Lotito sull'inopportunità di una promozione del Carpi in serie A alla luce del suo valore.

LA REGIONE EMILIA: "PAROLE IMBARAZZANTI E GRAVI"

"Le affermazioni di Lotito sarebbero imbarazzanti, se non fossero gravissime". E' il commento, affidato a Twitter, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in merito alle parole di Lotito sull'inopportunità di una promozione del Carpi in serie A alla luce del suo valore.