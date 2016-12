Lotito: "Noi fuori dal Coni? No, è il Coni che ci espelle"

20:44 - La Federcalcio fuori dal Coni? La linea-guida del presidente Tavecchio, enunciata dopo il taglio di 22,5 milioni di contributi al calcio deciso dal governo dello sport, è lo sfondo di un dissidio che finirà chissà quando, in attesa magari di una revisione dei conti e di nuove delibere da parte del Coni.

La Figc definisce "inaccettabile" la nuova normativa economica e a proposito della "minaccia" di Tavecchio, ecco quello che ha detto Claudio Lotito.

"La possibilità di uscire dal Coni è una scelta che compete all'organismo nella sua totalità, non a una singola personalità. Se uno vive in un sistema e in questo sistema si crea un cannibalismo a danno di una componente (la Federcalcio ndr) e non è più in grado di assolvere quel compito per cui è stata costruita, non se ne esce dal Coni, di fatto viene estromessa dal Coni. I tagli andrebbero a colpire tutti i settori dilettantistici".

Queste le parole del presidente della Lazio e consigliere federale, Claudio Lotito, intervenendo a Tgcom24, in merito al taglio dei contributi Coni al calcio di 22,5 milioni.

Il 14 novembre, il Consiglio federale deciderà nel merito.