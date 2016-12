20:21 - Lotito-Marotta, alta tensione. Dopo le scintille dei giorni scorsi, con l'ad della Juve che accusava il presidente della Lazio di "avere troppo potere" e l'immediata replica ("Conta quello che dice Agnelli"), la guerra tra i due si arricchisce di un nuovo episodio. Dopo l'assemblea di Serie A Lotito si è fatto scappare una battuta alquanto infelice: "Il problema con Marotta è che con un occhio gioca a biliardo e con l'altro mette i punti".

Una battuta sgradevole, quella del presidente della Lazio, che infiamma ulteriormente un clima già teso. Dopo averlo criticato in mattinata per la gestione degli incarichi di politica sportiva ("Da cinque anni aspetto una sua proposta. E' che in questo Paese c'è gente che vuole impedire ad altri di fare..."), nel pomeriggio Lotito si è lasciato andare con una frase di cattivo gusto: "Il problema con Marotta è...", ha iniziato il presidente della Lazio. Un operatore tv lì presente è intervenuto dicendo: "Il problema è che non sa dove guarda". A quel punto Lotito ha fatto il resto. Si attendono ovviamente reazioni.

MAROTTA: "LOTITO? SI COMMENTA DA SOLO"

"Nessun commento". E' questo il laconico commento di Beppe Marotta, ad della Juventus, preso di mira dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, con una battuta irriverente. "Non commento perché sono parole che si commentano da sole - ha detto il manager bianconero - . E' inutile parlarne, io sono uomo di calcio e parlo solo di calcio".