Lotito a Marotta: "Avete mai visto una sua proposta per il calcio?"

13:49 - Lotito-Marotta. La polemica continua, innescata dall'ad bianconero due settimane fa ("Loitito mi spaventa, ha troppo potere"), con repliche e controrepliche che oggi segnalano un'altra tappa. Di Lotito che senza nominare Marotta dice: "Da cinque anni aspetto una sua proposta. E' che in questo Paese c'è gente che vuole impedire ad altri di fare...".

"Chi si è lamentato è da 5 anni alla vicepresidenza del settore tecnico -ha detto il presidente della Lazio, in Lega- e aspetto ancora una sua proposta, un giorno ci racconterà cosa ha fatto. E poi vorrei che le critiche venissero dai miei colleghi e non dai dipendenti": senza nominarli, il presidente della Lazio Claudio Lotito torna a pungere prima l'ad della Juventus Beppe Marotta e poi il centrocampista della Roma Daniele De Rossi, che hanno criticato il suo presenzialismo nell'ambiente della Nazionale, in veste di consigliere federale.

"E' vero che dormo pochissimo e lavoro molto, questo determina la capacità di essere sempre, in gergo calcistico, su tutte le palle e se tutti i problemi - ha aggiunto Lotito prima dell'assemblea della Lega di serie A -. I miei colleghi lo hanno confermato riconoscendomi la fiducia e la capacità di rappresentarli. Le persone che viceversa non hanno questo appeal dal punto di vista del ruolo e delle capacità si lamentano".

Lotito ha ribadito che il suo ruolo in Figc "è riconosciuto anche in Lega, sancito da una elezione dove ho preso 18 voti su 20 per essere eletto consigliere federale. Io non vado in Nazionale per vedermi la partita, lo farei meglio da casa. E' una strumentalizzazione voluta di persone che non hanno ruoli rappresentativi perché non sono stati eletti né candidati. In questo Paese c'è gente che impiega il tempo a impedire ad altri di fare cose".