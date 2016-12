Loew ma che combini? Manicure durante Gibilterra-Germania

Certo, la sfida tra i campioni del mondo della Germania e la modesta e neonata Gibilterra non è proprio la più equilibrata immaginabile, ma quanto fatto dal ct tedesco Joachim Loew ha comunque acceso i fari sull'impari confronto (terminato 7-0 ndr). Il selezionatore è stato sorpreso in panchina più interessato alla cura delle proprie mani rispetto alla sfida in campo. Subito su Twitter son partiti gli sfottò con l'hashtag #Feile , tradotto: rifinitura.

Oltre all'ironia per le immagini che hanno fatto il giro del mondo, non sono mancate le polemiche. Qualcuno ha provato ad abbozzare una sorta di accusa di scarso rispetto mostrata da Loew verso l'avversario, colto da quest'improvvisa necessità estetica sul 4-0. La verità è che ha vinto l'aspetto divertente della vicenda con gli utenti di Twitter scatenati a prendere in giro il ct campione del mondo. Il motivo comunque è stato svelato: si era rotto un unghia in panchina. Magari mettendosi le dita nel naso, potrebbe obiettare qualcuno con spirito di osservazione spiccato. Non sarebbe stata la prima volta...