Loew a Mancini: "Fai giocare Podolski"

16:37 - "Sarebbe bello se Poldi giocasse di più, nel suo club". Parole di Joachim Loew, ct tedesco, dopo il 2-2 della Germania con l'Australia e il gol dell'interista. Podolski ha poco spazio nell'Inter di Mancini: 11 presenze, nessun gol e prestazioni al di sotto delle attese, e spesso della sufficienza. Anche in Nazionale, il tedesco fa discutere: se gioca, se non gioca. Ma il cittì su di lui ha idee chiare.

Le parole di Loew su Podolski. "Ogni tanto la sua convocazione è argomento di discussione, sembra che ad alcuni piaccia scrivere di lui. Io so bene che Lukas può dare sempre una mano alla squadra, ci può aiutare a raggiungere gli obiettivi. Contro l'Australia ha messo a segno il 48esimo gol per la Germania e questo è un dato che parla da sé".

"Putroppo non ha giocato tanto negli ultimi nove mesi e sarebbe bello se questo cambiasse. Lui ha ancora una certa dinamica nel suo gioco e fisicamente l'ho trovato in buone condizioni. Se recupera ed è al cento per cento, è un giocatore sempre pericoloso per gli avversari".

Ora, spazio all'Inter e a Mancini per recepire il messaggio e capire Podolski: lui non ha fatto molto per farsi largo, tant'è che il progetto Inter-futuro non lo vede tra i confermati. Ma per le 10 gare che restano da qui a fine stagione, l'appello di Loew a Mancini (fai giocatore Poldi) può essere una buona idea.