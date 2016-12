Lo United a Mourinho già il 2 gennaio. Ma...

Louis van Gaal ha le ore contate a Manchester, sponda United. Mercoledì 30 è in programma all'Old Trafford la sfida con il Chelsea, altra grande delusa della stagione, e non è detto - scrivono i tabloid britannici - che il 'santone' olandese siederà ancora sulla panchina. Dopo 4 sconfitte di fila, l'ultima contro lo Stoke City, se lo United dovesse registrare l'ennesimo flop contro la squadra di Guus Hiddink il passaggio di consegne con Ryan Giggs, vecchia bandiera dei red devils e oggi assistente di van Gaal diventerebbe automatico.



Ma c'è anche chi ipotizza che il cambio possa avvenire nelle prossime 24 ore, nel caso fosse lo stesso Van Gaal a decidere di andare via senza aspettare l'esonero, con il gallese traghettatore mercoledì prossimo, in attesa di vedere se è possibile o meno portare Josè Mourinho all'Old Trafford già il 2 gennaio nella gara interna contro lo Swansea.



E a proposito di Mourinho, la Bbc lancia la notizia che lo Special One, al di là delle offerte che gli possono arrivare dallo United e dal Real Madrid, sta accarezzando l'idea di diventare il ct della Nazionale inglese, per il dopo-Hodgson, ovvero dopo gli Europei di Francia della prossima estate.