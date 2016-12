Lo sfogo di Nicchi: "Picchiati 650 arbitri l'anno"

"Com'è possibile che oggi, sui campi di calcio italiani, si permetta che ogni anno vengano picchiati 650 arbitri? Tutti assieme dobbiamo dire a quei delinquenti che girano attorno ai campi, che il calcio non è roba per loro". E' l'amaro sfogo del presidente dell'Aia, Marcello Nicchi . Sulla tecnologia in campo : "Gli arbitri sbaglieranno sempre, ma spero sempre meno con l'aiuto dei mezzi tecnologici".

Intervenendo nel corso di un incontro tra gli arbitri e la stampa presso il Centro congressi Frentani, a Roma, il capo dei fischietti italiani ha anche espresso la sua opinione sulle risorse a disposizione della classe arbitrale e sulla razionalizzazione dei costi messa in atto dalla Figc dopo il taglio dei contributi del Coni: "Come potevamo accettare un taglio di risorse? L'Aia non sperpera un euro di quanto viene messo a disposizione del mondo arbitrale: per questo sono grato alla Figc, che ha capito che i tagli non si potevano applicare".



Sulla tecnologia in campo, che verrà sperimentata dal prossimo campionato. "I nostri arbitri sono apprezzati a livello mondiale ma in campo sbagliamo e continueremo a sbagliare anche se, spero, sempre meno in futuro grazie all'aiuto dei mezzi tecnologici".